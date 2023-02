Diadema inicia a entrega de 31 mil kits de material escolar

Da Redação



04/02/2023 | 10:02



A Secretaria de Educação de Diadema começou na sexta-feira (3) a entregar os 31 mil kits de materiais escolares para os estudantes da rede municipal. A entrega foi realizada em todas as 60 escolas da rede, durante a primeira reunião com as famílias, antes do início do ano letivo. As aulas começam na próxima segunda-feira (6). A vice-prefeita Patty Ferreira, que participou da entrega na Emeb Annete Melchioretto, no bairro Eldorado, destacou a importância da presença das famílias dentro da escola. “São vocês quem os incentivam nessa construção que eles fazem todos os dias”, declarou.

A secretária de Educação Ana Lucia Sanches afirmou que os materiais que estão sendo entregues aos estudantes são de muita qualidade. “A gente tem agora até lápis de cor para todas as cores de pele. Chega de pintar o rosto no desenho de rosa ou marrom se essa não é a cor da criança”, pontuou. “O futuro começa agora e agora que a gente tem a oportunidade de formar os melhores cidadãos”, completou.

Ana Lucia também reafirmou que a Secretaria de Educação vai manter um dos projetos mais lembrados pelos estudantes, que foi o passeio pedagógico. “A gente não quer mais saber de criança que não pode ir para algum lugar porque a família não tem recursos. O passeio para o Aquário de São Paulo, para o Sítio Rincão, para a Fazendinha, muitos lugares que foram visitados no ano passado, vão continuar acontecendo enquanto o (José de)Filippi (Junior) for prefeito”, concluiu.

A entrega dos kits de materiais foi feita dentro das salas de aula, onde os pais puderam conversar com as professoras que vão lecionar para as crianças ao longo do ano. Pai de Yasmin, 10 anos, estudante do 5º ano, Gutemberg Ayora de Almeida elogiou os kits, que contêm itens idênticos aos que foram entregues no ano passado. “É um material de ótima qualidade e ajuda bastante a gente, porque com um salário, um salário mínimo e meio, que é o que muita gente ganha, não daria para comprar”, relatou.

Os materiais atendem as necessidades de cada faixa etária e ciclo educacional, com itens diferenciados e específicos para estudantes das creches, educação infantil, ensino fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). São quatro kits diferentes com itens como cadernos, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, giz de cera, canetinha, massinha de modelar, guache, canetas, entre outros.