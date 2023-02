São Bernardo vai ao interior e busca vitória contra a Ferroviária

04/02/2023 | 09:29



O São Bernardo FC vai até Araraquara, no Interior do Estado, para visitar a casa da Ferroviária hoje, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece às 16h, na Arena Fonte Luminosa.

O Tigre segue atrás do Santo André e do Palmeiras em busca de uma vaga na zona de classificação. Atualmente, o São Bernardo FC ocupa a terceira posição na tabela, com oito pontos.

A equipe teve uma semana intensa de treinamentos. “É muito importante esse tempo para prepraração. Tivemos cinco jogos em menos de um mês e fica pesado.Usamos a semana para ajustar as coisas dentro de campo e vamos conseguir colocar mais ideias e qualificar ainda mais o nosso trabalho”, afirmou o zagueiro Matheus Salustiano.

O técnico Márcio Zanardi destaca que a expectativa é de fazer um grande jogo, mesmo sendo fora de casa. “Vamos para Araraquara pensando em voltar a jogar bem. A vitória contra o São Bento foi muito importante, mas trabalhamos bastante durante a semana e estamos preparados. Vamos buscar os três pontos. Eu já sabia que essa briga contra o Santo André e o Palmeiras seria bastante disputada desde o início. Principalmente com o Ramalhão pelo segundo lugar. É um grupo pesado”, avalia.

O treinador ressalta ainda que é preciso ter tranquilidade e respeitar muito as equipes. “Mas também temos que olhar para frente e buscar nossos pontos necessários. Afinal, são duas equipes do Grande ABC que buscam a classificação. Trata-se de um grupo da morte e tomara que o São Bernardo FC se saia melhor nesta disputa”, disse.

A situação da Ferroviária é delicada porque vem de quatro jogos sem vitória, com três derrotas e um empate com o Santos, no Canindé, por 1 a 1, na última rodada.

Na tabela de classificação, aparece no terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, à frente apenas do Ituano, com três. O Corinthians tem dez, enquanto o São Bento soma oito pontos.