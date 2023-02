Jobert Minhoca e Pedrinho Botaro assumem secretarias

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



04/02/2023 | 09:16



Os vereadores Pedrinho Botaro (PSDB) e Jobert Minhoca (Podemos) tomaram posse na tarde de ontem nas secretarias de Ações Governamentais e da Pessoa com Deficiência, respectivamente.

A cerimônia contou com as presenças do prefeito Paulo Serra (PSDB), do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), da deputada estadual eleita Ana Carolina Serra (Cidadania) e de vários vereadores, como Pedro Awada (Patriota), Lucas Zacarias (PTB), Renatinho do Conselho (Avante), Marcio Colombo (PSDB), Wagner Lima (PT), entre outros.

“É uma oportunidade muito importante e fiquei muito feliz com o convite feito pelo meu amigo e prefeito Paulo Serra. Quero muito contribuir para o crescimento da cidade”, disse Pedrinho Botaro, que foi presidente da Câmara nos últimos quatro anos.

Na pasta da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca disse que buscará recursos junto aos governos estadual e federal para continuar com os projetos de inclusão na cidade.

“Santo André já é uma cidade com muita inclusão, mas nós não queremos deixar isso invisível. Vamos buscar recursos para deixar a nossa cidade acessível para todo mundo”, declarou Jobert.