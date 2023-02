Bruna Griphao lança teaser do clipe de Bandida

04/02/2023 | 09:11



Você já deve saber que Bruna Griphao está confinada no BBB23 e parece que a equipe da gata está realmente trabalhando duro do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Não porque ela está envolvida em polêmicas, mas sim porque deixou alguns lançamentos.

Pois é, chegou na última sexta-feira, dia 13, um teaser da estreia de Bruna como cantora. A produção nada mais é do que um clipe da música Bandida que ainda vai ser lançado e que marca a estreia dela como cantora e de seu trabalho na música.

Segura esse teaser especial do clipe Bandida para dar mais ansiedade ainda

Vale citar que a música só vai ser oficialmente lançada na próxima segunda-feira, dia 6. Em uma entrevista para a Globo antes mesmo de oficializar que estaria no confinamento do BBB23, Bruna Griphao já tinha falado sobre a produção.

A ideia de lançar a música enquanto eu estou no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother Brasil talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.