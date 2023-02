Palavra do Leitor - 4 de fevereiro de 2023

Da Redação



04/02/2023 | 09:00



Auricchio

‘Empresário afirma que foi prejudicado por Auricchio’ (Política, ontem). Foi mesmo? Não me diga! Pois eu tenho de dizer ao sr. Márcio Borges que 100% dos munícipes de São Caetano estão sendo prejudicados por esta pessoa há quase 16 anos! E o que é ainda pior: a maior parte dos eleitores segue dando apoio a José Auricchio Júnior e, mais recentemente, para o seu filho, o deputado estadual Thiago Auricchio, eleição após eleição. Como esperar que ele mude o comportamento se está dando tudo tão certo na hora do voto?

José Cardoso

São Caetano

CVC - 1

‘Franqueado da CVC fecha quatro lojas no Grande ABC’ (Economia, ontem). O proprietário não quis comentar, porém deveria, haja visto que presta serviços à sociedade e deveria ao menos respeitar seus clientes. Espero que não seja mais um caso de empresa decretando falência e buscando ajuda do governo. Só espero. O corporativismo é uma bomba, que estoura no colo do povo.

Maria Gorett de Almeida

do Facebook

CVC – 2

Não é crise, é preço abusivo mesmo. Têm muitas outras companhias vendendo bastante nesta temporada!

Giuliano Montalto

do Facebook

Cleptocracia

O que fazer para banir o sistema de governo de ladrões que reina no Brasil há mais de 20 anos? Considerando a extensão e a profundidade dos escândalos, seria chocante se isso não acontecesse. Só vamos construir o País que queremos combatendo a cleptocracia que se apoderou do Estado brasileiro. Isso só acontecerá reformando-se legislações que perpetuam a impunidade e a corrupção desbragada, como a indicação política dos ministros dos tribunais de contas, dos desembargadores dos tribunais de Justiça sem o devido concurso da magistratura e sem prática processual, sendo a maioria indicada pelos deputados estaduais aos governadores por meio do famigerado 5º Constitucional, do STF (Supremo Tribunal Federal) que tem um colegiado composto de 11 juízes que são pessoas indicadas pelo presidente da República ao Senado, que, após sabatina, são nomeados para o cargo e lá permanecem até 75 anos de idade. Grande parte deles sequer são magistrados de carreira. E como também é necessário extirpar do nosso meio o vergonhoso foro privilegiado de congressistas, permanecendo tão somente tal privilégio aos presidentes da República e do STF no período da função. Porém, se a classe política, Executivo e Legislativo em todos os níveis, não reformar as legislações supracitadas, incluindo também a extinção do instituto da reeleição de mandatos políticos consecutivos, a impunidade e a corrupção reinante no Brasil permanecerão em nosso meio ad infinitum. Já dizia o filósofo grego Aristóteles em 384 a.C.: quanto mais lei tem, mais corrupto tem.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Glória Maria

Jornalismo de excelência, eclética, ousada com texto e interpretação magistral, deixando um grande legado se despede aos 73 anos a nossa brasileiríssima Glória Maria (Setecidades, ontem). Em mais de cinco décadas de trabalho na TV Globo, foi a primeira mulher negra repórter e apresentadora do Jornal Nacional. Mesmo com atos de racismo que também sofreu por ser negra, forte, mantinha um sorriso que era encantador. Que Glória! Que vá em paz essa amiga do Brasil!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Maternidade

Admiro a coragem de mulheres como a advogada Andrea Silva Guidastre, que adiou o sonho da maternidade em nome da carreira profissional e de projetos pessoais (Setecidades, ontem). As mulheres ainda são muito estigmatizadas porque a sociedade entende que o único sonho delas é o de ser mãe.

Silvia Santos

Ribeirão Pires