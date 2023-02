Com grande vitória sobre Boston Celtics, Phoenix Suns entra na zona dos playoffs

04/02/2023 | 09:02



Um ótimo resultado fora de casa contra o líder da Conferência Leste colocou o Phoenix Suns na zona de classificação para os playoffs no lado Oeste da NBA na noite desta sexta-feira. Jogando no TD Garden, em Boston, os Suns comandaram o placar e venceram o todo poderoso Boston Celtics por 106 a 94.

Cada vez mais próximo de retornar às quadras pelo Phoenix Suns, o astro Devin Booker viu seus companheiros recuperarem rapidamente a frente do placar na noite gelada de Boston, após o time da casa abrir 7 a 0 nos primeiros segundos. A partir daí, os Suns não perderam mais a liderança do jogo. Mikel Bridges marcou 25 pontos e Dario Saric fez 14, com 13 rebotes. Chris Paul também contribuiu com 15 pontos, oito assistências e seis rebotes. Deandre Ayton pontuou 14 vezes e garantiu outros 10 rebotes.

Com 37 vitórias e 16 derrotas, a liderança permanece com o atual campeão da Conferência Leste, mas a fase do Boston Celtics não é das melhores. São quatro derrotas nas últimas seis rodadas da NBA. O Boston Celtics ainda lida com a baixa de Marcus Smart, mas entrou em quadra com força máxima. Jaylen Brown anotou 26 pontos e Jayson Tatum fez outros 20.

Os Suns sobem duas posições para a sexta colocação e, no momento, avançaram direto para os playoffs. São 28 vitórias e 26 derrotas para o time comandado por Monty Williams, que comentou sobre um possível retorno de Booker.

"Estou pensativo sobre o que eu digo porque não quero gerar ansiedade em todos, nem decepção. É apenas onde ele está, mas nós sentimos como se Devin estivesse cada vez mais perto de retornar", disse o treinador. O ala-armador agravou sua lesão na virilha na rodada de Natal e já desfalcou o time do Arizona em 25 jogos nesta temporada.

"Para nós, vencer sem o Booker é um passo gigante para a confiança de todo mundo, porque ele retornará em breve. Gostaríamos de ter vencido mais alguns jogos neste período, mas agora estamos em uma ótima sequência de resultados e ele está prestes a retornar, isso significa muito para nós", comentou o central Jock Landale.

Outro time a conseguir uma importante vitória fora de casa nesta sexta foi o Philadelphia 76ers, que venceu o San Antonio Spurs por 137 a 125. Joel Embiid, mais uma vez, foi o cestinha da partida, com 33 pontos e 10 rebotes. Vindo do banco, Tyrese Maxey anotou outros 25, enquanto James Harden pontuou 16 vezes. Pelos Spurs, Malaki Branham foi o maior pontuador, com 26.

O Philadelphia é o terceiro colocado na Conferência Leste, com 34 vitórias e 17 derrotas. Com mais um resultado negativo no AT&T Center, o San Antonio Spurs chega à sua oitava derrota consecutiva na NBA e ocupa apenas a penúltima colocação da Conferência Oeste (14-39)

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Detroit Pistons 118 x 112 Charlotte Hornets

Washington Wizards 116 x 124 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 107 x 104 Sacramento Kings

Boston Celtics 94 x 106 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 120 x 127 Orlando Magic

San Antonio Spurs 125 x 137 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 111 x 117 Toronto Raptors

Utah Jazz 108 x 115 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Brooklyn Nets x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Phoenix Suns

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Atlanta Hawks