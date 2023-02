Ode à regionalidade

Da Redação



A solenidade de posse do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ontem pela manhã, foi a consagração da força da democracia e da regionalidade. Com as presenças de dois ministros, seis deputados, lideranças políticas do Estado e das sete cidades, o ato demonstrou que a região está unida em busca de projetos e recursos que possam auxiliar no seu desenvolvimento socioeconômico. Presentes à cerimônia, representantes da União disseram que a interlocução do governo Lula com as sete cidades será feita via colegiado. Um alerta bastante grave aos prefeitos de São Bernardo e São Caetano, que decidiram deixar a instituição.

Os dois ministros, em seus discursos na solenidade, criticaram, sem citar nomes, a postura do são-bernardense Orlando Morando e do são-caetanense José Auricchio Júnior, os tucanos que anunciaram a intenção de se desfiliar do Consórcio depois que foram derrotados na eleição para a escolha do comandante da entidade. Alexandre Padilha deu uma aula de alta política aos dois rebeldes: “A democracia depende muito das lideranças, mas às vezes os homens e as mulheres falham. Por isso, o que garante a democracia e é a virtude das instituições que consigam sobreviver inclusive às decisões erradas de algumas lideranças”, disse o ministro das Relações Institucionais, sob palmas entusiasmadas da plateia.

O sucesso de público na posse de Marcelo Oliveira – o número de cadeiras do auditório do Consórcio, em Santo André, foi insuficiente para acomodar os presentes – demonstrou que a regionalidade está mais viva do que nunca. E que será ainda mais importante no momento em que União e Estado se preparam para retomar os investimentos no Grande ABC. Neste momento apoteótico, a birra de Orlando e Auricchio acabou expondo a pouca importância que ambos têm no cenário político das sete cidades. Como bem assinalou certa vez, entre irônico e mordaz, o cronista Sérgio Porto, mais conhecido pela alcunha de Stanislaw Ponte Preta, há ausências que preenchem lacunas.