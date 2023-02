Charge - 4 de fevereiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



04/02/2023 | 08:40



Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (3), o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), tomou posse como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Seu vice, José de Filippi (PT), chefe do Executivo de Diadema, não esteve presente por estar internado e foi representado pela vice-prefeita Patty Ferreira (PT). “Estamos em um momento de afirmação da nossa democracia. Vamos fortalecer as políticas públicas voltadas à região, conversando com todos os prefeitos e buscando sempre o melhor para o nosso Grande ABC”, declarou o novo presidente.