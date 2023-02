Santo André intensifica treinos durante a semana

Da Redação



04/02/2023



Depois da importante vitória contra o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, o Santo André terá mais um adversário importante pela frente. O time encara o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Bruno José Daniel, às 16 horas de amanhã, em Santo André.

O Ramalhão aproveitou a semana livre de jogos para intensificar seus treinamentos táticos comandados pelo técnico Vinícius Bergantin. A equipe faz seu último treino na manhã de hoje.

Para este duelo, o atacante Léo Ceará confia em uma boa apresentação do Ramalhão. “Estamos bem preparados. Sabemos das dificuldades de enfrentar o São Paulo, mas nossa equipe está trabalhando para buscar um bom resultado dentro de casa”, afirmou o atacante.

Léo Ceará chegou ao Santo André este ano, por empréstimo do Oeste, e tem sido um dos pilares do ataque andreense. Até o momento, o atacante participou de todos os jogos e anotou o gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino.

“Estou muito feliz com o gol e, até pelas circunstâncias do jogo, será um gol difícil de esquecer. É uma emoção gigante, algo diferente”, completou o atacante Léo Ceará.

Pela primeira vez na temporada, o Ramalhão teve uma semana cheia para treinamentos. A equipe andreense se encontra na segunda posição do Grupo D. Ou seja, na zona de classificação. O Santo André soma dez pontos, com três vitórias - contra o Guarani, Ferroviária e Red Bull Bragantino. Além disso, tem uma derrota frente ao São Bento e um empate com o Botafogo.

Na liderança do grupo, o Palmeiras aparece com 11 pontos e na terceira colocação fica o São Bernardo FC, com oito. A Portuguesa é a última colocada, com quatro pontos.