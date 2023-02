Ministros destacam parcerias do Consórcio com o governo federal

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



04/02/2023 | 07:32



Os ministros do Trabalho e de Relações Institucionais, Luiz Marinho (PT) e Alexandre Padilha (PT), respectivamente, destacaram a importância da existência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para a região e para o Brasil e reforçaram que a interlocução do governo federal com a região se dará por meio da entidade.