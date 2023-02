GCM de Santo André prende motoqueiro que roubava passageiros em ponto de ônibus

Da Redação



04/02/2023 | 07:24



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou, na madrugada dessa sexta-feira (3), a prisão em flagrante de um motociclista que roubava pertences de pessoas que aguardavam o transporte público no cruzamento da Avenida José Antônio de Almeida Amazonas com a Rua Xavier Marques, na Vila Bastos.

Durante o patrulhamento da Operação Ponto Seguro, realizado nas primeira horas da manhã, os GCMs avistaram o suspeito cometendo o crime, efetuaram o cerco e a prisão. O homem foi conduzido para a autoridade policial e se encontra à disposição da Justiça. Os pertences roubados das vítimas foram recuperados.

A Operação Ponto Seguro é uma ação coordenada pela GCM e Secretaria de Segurança Cidadã, que por meio de uma análise criteriosa dos índices e delitos cometidos realiza um mapeamento detalhado de onde as ações terão seguimento. A partir destes números, também é possível realizar operações integradas com as forças policiais e direcionadas a determinados tipos de ocorrência.