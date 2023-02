Maicon treina e reforça o Santos em clássico com Palmeiras; Raniel é reintegrado

03/02/2023 | 22:03



Após desfalcar o Santos nos empates com Água Santa e Ferroviária, o zagueiro Maicon está à disposição do técnico Odair Hellmann para o clássico deste domingo contra o Palmeiras, marcado para as 18h30, no Morumbi. Recuperado de um edema muscular no adutor esquerdo, o defensor de 34 anos participou normalmente do treinamento desta sexta-feira no CT Rei Pelé.

Não é certo, contudo, se Maicon estará entre os titulares, até porque tem convivido com lesões desde o ano passado e há cuidados especiais com sua condição física. Caso ele não ganhe a posição, Odair deve continuar com a dupla de zaga formada por Messias Eduardo Bauermann.

Outra novidade que o Santos terá ao menos no banco de reservas será o atacante Raniel, que não fazia parte dos planos do clube porque estava a caminho do futebol mexicano, mas a negociação foi encerrada sem um acordo. Diante do desfecho, o treinador santista pediu para que o jogador fosse inscrito no Paulistão e teve o pedido atendido pela diretoria. Raniel pertence ao Santos desde 2019, mas não joga pelo clube desde o final de 2021, pois foi emprestado ao Vasco na temporada passada.

No momento, Odair Hellmann não conta com nomes importantes do elenco santista. O volante Rodrigo Fernández está tratando uma lesão muscular moderada no reto femoral direita, problema parecido com o que foi diagnosticado no meia Carabajal. Há ainda a situação do meia-atacante Soteldo, que rompeu o tendão do músculo peitoral esquerdo e passará por cirurgia no sábado. Já o lateral-esquerdo Felipe Jonatan ainda se recupera de uma lombalgia e o meia Ed Carlos está em transição física após cirurgia no ombro esquerdo.