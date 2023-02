Santo André promove força-tarefa de vacinação infantil contra Covid em shoppings

Da Redação



03/02/2023 | 21:41



A Secretaria de Saúde de Santo André promoverá uma força-tarefa para intensificar a vacinação de bebês e crianças contra a Covid-19 neste período de volta às aulas. Para isso, serão montados postos de vacinação nos quatro shoppings da cidade (Atrium, Grande Plaza, Shopping ABC, Shoppinho Santo André) neste fim de semana para aplicar os imunizantes, sem necessidade de agendamento.



Os postos dos shoppings ABC, Atrium e Grand Plaza vão funcionar neste sábado (4), das 10h às 20h, e no domingo (5), das 14h às 20h. Já no Shoppinho a ação ocorre apenas no sábado, das 10h às 19h. “Santo André se destacou no combate à Covid-19 e continua sendo referência na vacinação. Vamos reforçar a imunização das crianças visando garantir proteção neste período de retorno das aulas”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).



Está contemplada nesta força-tarefa a primeira dose para bebês de 6 meses a 2 anos e 11 meses e 29 dias, sem comorbidades. Antes, apenas bebês prioritários deste grupo (com comorbidades e/ou deficiência permanente) vinham recebendo a vacina contra a Covid-19 e agora podem receber a segunda ou terceira doses. Também podem ser imunizadas com a terceira dose crianças de 5 a 11 anos. A partir de segunda-feira (6) os imunizantes estarão disponíveis em 18 unidades de saúde do município, também sem necessidade de agendamento, de segunda a sexta, das 8h às 16h.