Com 409 mil alunos matriculados e 817 escolas, região volta às aulas

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/02/2023 | 00:01



Depois do período de férias escolares, os mais de 409 mil estudantes do Grande ABC se preparam para retomar os estudos nas 817 escolas municipais e estaduais da região. O calendário de volta às aulas conta com diferentes datas. Nas unidades do Estado e de Ribeirão Pires o retorno ocorreu nessa sexta-feira (3).

Já nas instituições municipais de São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra, as aulas começam nesta segunda-feira (6). Santo André é a última cidade a abrir os portões das escolas – o ano letivo começará na terça-feira (7).

Dos 409 mil estudantes da região, 228,8 mil estão matriculados nas 316 escolas estaduais presentes nos sete municípios. Fazem parte das 501 unidades municipais, aproximadamente, 180,5 mil alunos – os números de estudantes contabilizam todas as faixas-etárias, desde a primeira infância até jovens e adultos inscritos no EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Após a paralisação de quase dois anos nas atividades escolares por conta da pandemia de Covid-19, o secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote, destaca quais as principais expectativas para este ano letivo.

“O foco será na recuperação da aprendizagem dos nossos alunos e no fortalecimento da gestão educacional. Teremos muitas novidades em 2023. Já realizamos uma grande reunião de acolhimento para nosso time de profissionais da educação e o planejamento está pronto”, disse.

Além do planejamento pedagógico e da previsão de novas inaugurações, como a entrega de quatro novas creches no município, o secretário reforça que o combate à evasão escolar será uma das prioridades da pasta.

“Iremos fortalecer a busca ativa em nossa cidade, através do programa Nenhum a Menos, que visa estancar a evasão escolar. Além disso, fortaleceremos a relação entre a Secretaria de Educação, equipes gestoras e a comunidade escolar, pensando em melhorar cada vez mais o ambiente para que nossos professores possam realizar seu trabalho de excelência.”

KITS ESCOLARES

Nas próximas semanas, todos os estudantes da redes municipal e estadual devem receber os kits escolares com itens variados conforme cada modalidade de ensino. Para distribuição, as administrações investiram R$ 53,8 milhões na aquisição dos materiais escolares – o valor não inclui o repasse realizado por São Caetano e Mauá, que não responderam. Desse total, os R$ 42 milhões investidos por São Bernardo representam os valores dos kits de materiais e de uniformes.

Nas unidades municipais, além dos itens, também serão entregues kits com uniformes escolares. Em Rio Grande da Serra, a Prefeitura informou que não há previsão para distribuição do uniforme, porque o processo de compra ainda está em fase de licitação.

ACOLHIMENTO

Na sexta-feira (3), todas as escolas da rede estadual realizaram programação de acolhimento com os novos alunos. A iniciativa busca promover inclusão e integração nas primeiras semanas do ano letivo. A jovem Ana Clara Campos Michelangelo, 11 anos, irá cursar o 6° ano do ensino fundamental na E.E. (Escola Estadual) Professora Cynira Pires dos Santos, em São Bernardo, e participou da ação de integração. “Foi importante vir neste primeiro dia para conhecer meus colegas de classe e a escola”, disse a aluna.