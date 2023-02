Fábio Santos espera Corinthians confiante após clássico; Yuri Alberto é dúvida

03/02/2023 | 18:59



A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em clássico disputado no final de semana passado, trouxe mais esperança ao torcedor do Corinthians e boas doses de confiança aos jogadores. Tomado por esse sentimento, o lateral-esquerdo Fábio Santos espera que o time consiga aproveitar o bom momento para dar sequência à boa fase neste domingo, em duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, na Neo Química Arena.

"A gente sabe que o Campeonato Paulista é o estadual mais complicado do Brasil, todos os jogos geram dificuldade muito grande. Temos que aproveitar o bom momento que a gente vem vivendo, de duas vitórias seguidas, um jogo dentro de casa, então é importante conquistar os três pontos para manter essa sequência, essa confiança para a equipe subir cada vez mais", afirmou o defensor.

Aos 37 anos, Fábio Santos foi titular em quatro dos cinco jogos disputados pelo Corinthians neste início de temporada e até marcou gol na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, no jogo anterior ao clássico. Sem perder desde o jogo de estreia, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, o Corinthians teve um empate e três vitórias nas partidas seguintes.

A missão de levar a série positiva adiante pode ter uma baixa neste domingo, pois Yuri Alberto é dúvida. Depois de deixar o jogo contra o São Paulo mancando ao ser substituído por Paulinho, o atacante não participou dos treinamentos em campo ao longo desta semana, por causa de dores no tornozelo direito, e pode ficar de fora da partida na Neo Química Arena.

Yuri iniciou a pré-temporada com um incômodo no mesmo tornozelo, até por isso não esteve em campo na derrota para o Red Bull Bragantino. Depois que foi liberado pelo departamento médico do clube, voltou ao time na vitória por 3 a 0 sobre o Água Santa, com gol e assistência, e ajudou a construir a série invicta. Também deu assistência no triunfo sobre o Guarani.