Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 05/02/2023

05/02/2023



Você se considera um consumidor consciente?

Por vezes não paramos para refletir como temos extraído da natureza todos os recursos utilizados em nosso dia a dia. Inconscientemente, usamos muito mais e nos preocupamos de menos. Há algum tempo, já tenho colocado no meu hábito, formas de consumos mais inteligentes. Dentre elas, o modo como me alimento. Indo ao encontro disso, fui convidada para ser embaixadora com outros nomes, da campanha Segunda Sem Carne, promovida pela Sociedade Vegetariana Brasileira, e idealizada em 15 de março pela ONG Farm, nos Estados Unidos, desde 1985.

Em torno de quatro anos, já tenho esta rotina, mas pode ter certeza que serei sempre uma grande defensora do estilo de vida, que denominam slow meat. O conhecimento é algo importante neste quesito. E você, tem pensado sobre isso? Como tem sido a sua programação alimentar?

Santo André fomenta ações sociais e investe no projeto Cozinhalimento

Hoje, na última da série de entrevistas do quadro especial com as presidentes dos fundos sociais das cidades, o bate-papo será com Ana Carolina Serra, primeira-dama de Santo André, e, que, em março assumirá a cadeira como deputada estadual.

Com engajamento digno de aplauso, os projetos sociais conquistam cada vez mais os andreenses para as doações, seja para produtos básicos, agasalhos, brinquedos e vestuário. Um dos destaques foi a campanha do Natal Solidário, que bateu recorde com a arrecadação de 21 toneladas de alimentos. “Tudo isso contribui na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico e social das famílias”, comenta.

Além disso, as atividades incluem também a proteção ambiental com estímulo à coleta seletiva, através da iniciativa do Moeda Verde, que já recolheu 870 toneladas de resíduos e entregou 174 toneladas de gêneros alimentícios.

A novidade do fundo andreense está no investimento do Cozinhalimento, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A proposta oferece espaço com equipamento para fortalecer a capacitação profissional da área de culinária, gerando renda e viabilizando a produção e distribuição de alimentos, a fim de, futuramente, servir para a implantação do Bom Prato Móvel. “Meu desejo é que tenhamos oportunidades para quem mais precisa”, enfatiza, Carol, que tem formação em Direito, e sempre atuou nas causas sociais desde criança.





Antenadas

Em mais uma edição do Café Diário, empresárias de Mauá foram recebidas no sétimo andar em nossa sede. Com delícias assinadas pela Padaria Brasileira, as participantes abordaram pontos, onde ressaltaram o jeito acolhedor do município e algumas necessidades, como mais locais de entretenimento.

Brilhante

Cores vibrantes e luzes de neon deram toque especial na comemoração dos nove anos de Catarina, filha do casal são-bernardense Juliana Corradi e Luiz Fernando Boteon, arquiteta e biólogo, respectivamente. Não faltaram brincadeiras tradicionais e a temática do Tik Tok animou a tarde das crianças em bufê de São Bernardo. E detalhe: os doces decorativos foram um pedido especial da aniversariante para a madrinha, Sheila.





Vintage

Verdadeiro flashback com estilos dos anos 70, 80 e 90 regou momento de celebração de nova data de Viviane Cardoso, chefe de gabinete na Câmara Municipal andreense. Ao lado do marido, Evandro, e dos filhos Alanys e Andrey, a aniversariante recebeu amigos e familiares para brindar noite especial no salão de festas do apartamento em Santo André.

Agradecimentos

Confraternização e networking fizeram parte da noite de celebração das atividades do Programa Ação ABC Empresarial, promovido pelo Setrans. A festa reservou homenagens às empresas parceiras. “Conto com o apoio de todos para as próximas ações”, destacou Claudio Borelli, presidente da organização.

Luz na passarela

Com a chegada de fevereiro, a aguardada Festa de Momo está quase para ser realizada. Antes disso, alguns “gritos” começam a agitar a região. Dentre eles, o do Baby Beef Jardim, em Santo André, no dia 10, que trará muita folia com ritmos do samba. Esse ano, o local apresentou uma musa. Trata-se da influencer Juliana Luz, que além de embelezar a festa carnavalesca, vestiu peça assinada pelo estilista Arnaldo Ventura.

Família e negócios

Para iniciar o ano de muitos projetos, os diretores da MBigucci realizaram a tradicional visita técnica em novos terrenos adquiridos e em obras no ponto de finalização, como o Centro Logístico MBigucci Business Park Santo André.