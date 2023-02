Gabriel Fop, do BBB23, abre o jogo sobre nudes vazados: Não gosto de me expor!

03/02/2023 | 15:11



Gabriel Tavares, ou mais conhecido como Fop, entrou para o BBB23 por meio da votação do público que o escolheu por causa da Casa de Vidro e acabou sendo o segundo eliminado do programa. O bonitão resolveu abrir uma live no Instagram na última quinta-feira, dia 2, para conversar com seus fãs e seguidores.

Durante a transmissão, Gabriel revelou que a vida está completamente uma loucura depois que deixou o confinamento e que seu tempo anda bem corrido, além de sua emoções estarem à flor da pele. O modelo também fez questão de negar durante a live que os nudes vazados durante o período em que ele estava na casa mais vigiada do Brasil na verdade não são dele.

- Eu não sou de mandar nudes, não. Eu não gosto de me expor! Falou o cara que foi pro BBB. Mas não era meu, não, quem falar que era meu está mentindo, ou tem curiosidade para saber.