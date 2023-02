Marrone, dupla de Bruno, é internado para fazer cirurgia plástica

03/02/2023 | 15:10



Marrone está cuidando cada vez mais de sua saúde e agora também mudará alguns traços de seu rosto. Segundo o Metrópoles, o cantor sertanejo está internado em São Paulo para passar por uma cirurgia plástica no próximo sábado, dia 4.

De acordo com as fontes do jornal, a dupla de Bruno vai passar por um lifting facial - procedimento que levanta os tecidos que estão flácidos. Além disso, Marrone também vai operar o nariz, com a cirurgiã especializada Nicole Daher Coser Capovilla. E família que passa pela mesa de cirurgia unida, permanece unida... A irmã do cantor também vai ser operada nos próximos dias.

Mas nem só de opções saudáveis vive o sertanejo, lembrando que Marrone foi visto super bêbado por um fã em uma praia no começo de 2023. O rapaz até contou que o cantor quase se afogou.