Churrasco: 5 receitas práticas para aprender no Kwai

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/02/2023 | 14:55



Não é segredo que o brasileiro ama um bom churrasco. É um momento de encontros, risadas, partilhas e histórias. A maneira de assar uma boa carne, muitas vezes, é passada de geração para geração, ou até mesmo na base do improviso. Pensando nisso, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, fez uma seleção de cinco receitas deliciosas e práticas para quem deseja impressionar os amigos e a família.

Queridinho do churrasco, é prático e fácil de fazer. Criada por Jobson Amancio, essa receita leva apenas seis ingredientes presentes na maioria das cozinhas brasileiras: manteiga, requeijão, alho, queijo, cheiro-verde e pão. O passo a passo dessa, e de outras delícias, pode ser encontrado no perfil do criador de conteúdo, que tem mais de 2,7 milhões de seguidores e 16,6 milhões de curtidas.

Segundo o criador Cowboy Cozinheiro BBQ, bananinha é uma carne muito boa, com sabor de costela e contrafilé. O modo de preparo dessa receita pode ser encontrado no perfil do criador de conteúdo no Kwai, que já reúne mais de 6,9 milhões de curtidas e 574,2 mil seguidores.

A carne de cupim traz muita suculência, maciez, sabor e gordura na medida certa. O Mário, do perfil Amo Churrasco, criador com mais de 198,9 mil seguidores e 2 milhões de curtidas, ensina essa receita com recheio de queijo que é de dar água na boca.

Nem só com carne se faz um bom churrasco. No perfil da Bruna Freire, que possui mais de 1,2 milhão de curtidas e 118 mil seguidores, você aprende a receita para preparar aquele vinagrete bem caprichado.

O perfil Ruffo’s Grill, que conta com mais de 10,9 milhões de curtidas e 696,4 mil seguidores, ensina essa receita improvável, mas que pode surpreender muita gente. Feita com azeite, mostarda, limão, sal, alho, pimenta-do-reino, páprica e Doritos triturados, é bem provável que seu churrasco entrará para a história.