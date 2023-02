Chloe Cherry, atriz de Euphoria, é pega roubando blusa de 140 reais

03/02/2023 | 14:10



É eita atrás de vixe! De acordo com o TMZ, Chloe Cherry foi pega no flagra furtando uma blusa de 140 reais em Lancaster, na Pensilvânia, Estados Unidos. O ocorrido aconteceu em dezembro, mas a história só veio à publico nesta sexta-feira, dia 3.

Segundo o veículo, a atriz de Euphoria teria entrado no shopping Building Character em 27 de dezembro e ido direto para a loja de departamento experimentar algumas peças de roupas.

Depois disso, a intérprete de Faye chegou a provar tais peças e deixado o lugar sem abrir a carteira. Contudo, de acordo com as autoridades local, Chloe chegou a pagar por outros itens, mas não a blusa. Inclusive, ela confessou o roubo e devolveu o look.

Agora, quase um mês depois do episódio, a assessoria da artista rebateu o que ela disse anteriormente e enviou uma nota ao TMZ dizendo que a história foi distorcida e tudo não passou de uma confusão.

Em dezembro, houve uma confusão com uma blusa que não foi corretamente cobrada no cartão de crédito de nossa cliente. Ela nunca admitiu nenhum roubo, já que isso não aconteceu. A história parece ser mais sobre uma loja querendo usar o nome de uma celebridade do que qualquer outra coisa.

Eita!