Prefeito de Mauá toma posse como presidente do Consórcio Intermunicipal

Artur Rodrigues



03/02/2023 | 13:56



O prefeito de Mauá Marcelo Oliveira (PT) tomou posse nesta sexta-feira (3) como presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, após ser eleito em dezembro por quatro votos a três. Seu vice será José Di Filippi (PT), chefe do Executivo de Diadema, que não esteve presente por estar internado e foi representado pela vice-prefeita Patty Ferreira (PT).

Estavam presentes na cerimônia nomes como os deputados estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania); Luiz Fernando, Barba e Rômulo Fernandes, todos do PT; além do deputado federal Alex Manente (Cidadania). Os ministros do Trabalho e de Relações Institucionais, Luiz Marinho (PT) e Alexandre Padilha (PT), respectivamente, também marcaram presença na posse.

Marcelo Oliveira assume a cadeira de Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, que estava a frente do Consórcio há três anos, em um mandato maior por conta da pandemia. Normalmente, o pleito acontece a cada um ano. A posse do petista quebra um jejum de 22 anos, última vez em que um representante de Mauá liderou o grupo.