Diogo Mello anuncia término de casamento com Fabiana Karla

03/02/2023 | 13:11



O ano de 2023 nem começou direito e vários famosos já começaram a terminar seus relacionamentos. Em seu perfil oficial do Instagram, Diogo Mello anunciou o término do casamento com Fabiana Karla, no dia 2 de fevereiro.

O casal ficou junto por cinco anos e terminou em 2021, logo reatou o romance e se casou em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2022. Na publicação, o ator explicou os motivos que levaram ao fim do relacionamento:

Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios... É sobre a distância Rio x São Paulo que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos. É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar. Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!

Para termina, o artista também dedicou um poema à ex-esposa, Fabiana, e compartilhou a publicação em seus Stories.