Eliezer faz desabafo após revelar ter perda de cabelo devido ao estresse: - É desesperador

03/02/2023 | 13:10



Desde que anunciou publicamente que terá um filho com Viih Tube, Eliezer sofreu diversos ataques nas redes sociais e acabou desenvolvendo perda de cabelo devido ao estresse. O influenciador começou a encontrar falhas no couro cabeludo e usou as redes sociais para desabafar sobre o diagnóstico alopecia areata, doença inflamatória caracterizada por perda de cabelo ou de pelos em áreas arredondadas ou ovais que podem se sobrepor.

Nos Stories do Instagram, o futuro papai explicou que alopecia areata não é o mesmo que calvície. Em seguida, contou que descobriu as falhas quando foi cortar o cabelo para o chá revelação da filha e começou a tomar remédios para o tratamento.

- Aí gente, é desesperador, tanto para homem, tanto para mulher. Eu li cada mensagem aqui de gente que sofre com isso, porque não é só o cabelo que cai, você muda o corpo inteiro. Imagina a sensação de desespero de saber que seu cabelo vai cair todo. Eu lembro de quando eu saia na rua eu passava maquiagem, usava sombra preta, no couro cabeludo para disfarçar. Quando a Viih ia sair comigo, eu sempre pedia para ficar olhando. Eu passava um creme, um gel nessa parte do cabelo que eu tinha. Fazia um bolinho para cobrir o buraco. Caso ventasse, não ficava aquele buraco branco. Eu tinha vergonha, é péssimo isso.