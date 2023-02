Ambev afirma que acusação de 'suposto rombo' é falsa, oportunista e irresponsável

03/02/2023 | 12:28



A Ambev rebateu notícia publicada na imprensa nacional em que diz ter sido acusada indevidamente por uma associação formada por algumas cervejeiras concorrentes sobre "suposto rombo" em suas demonstrações financeiras. "A acusação é falsa e acreditamos que foi promovida de forma oportunista e irresponsável", diz a empresa.

Em comunicado envidado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ambev afirma que a notícia foi publicada sem que a veracidade dos fatos fosse devidamente checada e sem que a posição da empresa fosse ouvida.

"Calculamos nossos créditos tributários com base na legislação e nossas demonstrações financeiras estão de acordo com as regras jurídicas e contábeis, com ampla transparência sobre os litígios tributários envolvendo a companhia", afirma a companhia.

Segundo a Ambev, mais informações sobre os referidos litígios podem ser encontradas nos diversos documentos divulgados pela empresa ao mercado, incluindo o item 4.6 do Formulário de Referência (2021), o Formulário 20-F (2021), as Demonstrações Financeiras (2021) e o Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao 3º trimestre de 2022. "Litígios tributários devidamente divulgados são muito diferentes de um suposto 'rombo'", destaca.

Segundo a empresa, a notícia induz o leitor a erro. Não existe "rombo" algum. "Temos litígios tributários em que divergimos da interpretação do Fisco. Esses litígios são o reflexo da complexidade do sistema tributário brasileiro e uma realidade de muitas empresas. Além disso, a própria imprensa esclareceu que o valor mencionado se refere a discussões de todo o setor de refrigerantes, e não apenas da Ambev", afirma.

A Ambev lembra que é uma empresa brasileira que expandiu internacionalmente e hoje opera em comunidades em 18 países, com uma cultura baseada na "ética e gerando impacto positivo" nas comunidades onde opera.

"Temos muito orgulho das nossas origens, e de a Ambev ter construído uma cultura organizacional própria, que há alguns anos vem evoluindo como parte da nossa jornada de transformação do negócio. Essa evolução inclui a visão de crescimento compartilhado com o nosso ecossistema e as nossas comunidades e o incentivo à colaboração, escuta ativa e visão de longo prazo", diz a companhia.