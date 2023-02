Solange Frazão relembra traição de Humberto Martins: - Fomos precipitados nesse casamento

03/02/2023 | 12:11



Não são apenas os meros mortais que enfrentam problemas privados. Os famosos também precisam passar por poucas e boas às vezes. Prova disso é Solange Frazão, que relembrou a traição de Humberto Martins durante entrevista concedida ao programa Sensacional, da Rede TV!. A famosa disse que os dois foram precipitados ao engatarem no casamento, que durou dois anos. Ela começou o assunto revelando que sempre quis viver um romance de conto de fadas.

- O que sempre busquei na minha vida era encontrar um príncipe, porque ele respeita, é protetor, carinhoso, romântico. Mas aí chegou uma hora que eu desisti. Realmente não existe príncipe.

Em seguida, explicou como foi o casamento com o ator.

- A gente casou, foi lindo. Ele já tinha dois filhos, e eu os meus três. Em respeito aos filhos nos casamos, mas eu acho que fomos precipitados nesse casamento. A vida dele é no Rio de Janeiro, a minha vida era aqui [ São Paulo] com os programas. Começamos a ficar muito ausentes na vida um do outro e começou a complicar muito. Acabamos nos conscientizando de que aquilo não tinha futuro, que não ia dar certo mesmo. Uma vez ficamos quatro meses sem nos encontrar.

Solange acabou sabendo da notícia da separação após ver fotos em uma revista.

- Eu estava em um evento e a pessoa que ficava na frente disse: Vi a senhora na capa da revista, que pena que acabou o casamento. Eu corri para banca, tinha uma foto nossa e uma foto do Humberto de mãos dadas com outra. A gente já sabia que o casamento não andava bem.