Thiago Rodrigues faz primeiro pronunciamento nas redes sociais após polêmica de assalto: Foi bom aproveitar esse tempinho

03/02/2023 | 12:11



Na última quinta-feira, dia 2, Thiago Rodrigues voltou para as redes sociais após ter seu nome envolvido em polêmicas. Tempos atrás, câmeras de segurança acabarem com a suspeita de que o ator teria sido espancado durante um assalto ao indicarem que o ferimento na cabeça que ele teve foi causado após o ator cair sozinho.

Durante o ocorrido, o artista acabou perdendo o celular e consequentemente se afastou das redes sociais. Após finalmente recuperar a senha do Instagram, o famoso escreveu um pronunciamento nos Stories:

Amigos queridos, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens carinhosas, agora estou bem. Já, já eu converso com vocês sobre como as coisas aconteceram exatamente, para que não fique esse espaço aberto para pessoas violentas e ignorantes falarem à vontade sobre aquilo que não sabem! Como meu telefone desapareceu, tive muitos problemas para recuperar a senha do Instagram. Foi bom aproveitar esse tempinho para me recuperar sem interferência de notícias e comentários de quem não sabe como as coisas aconteceram de verdade. Mais uma vez, obrigado pelo carinho! Beijos.