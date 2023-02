Vem aí? Rihanna deve lançar novo álbum durante apresentação do Super Bowl

03/02/2023 | 12:10



Ao que parece, Rihanna não só vai sair da caverna, como também trazer uma surpresinha que promete fazer o coração de qualquer um acelerar! Após cinco anos afastada dos holofotes, a cantora vai retornar aos palcos no intervalo do Super Bowl, que encerra o campeonato da NFL, no dia 12 de fevereiro. Até aí nenhuma novidade, né? Mas, de acordo com a revista norte-americana Variety, ela também deve aproveitar a oportunidade para divulgar o novo álbum. Uepa!

O veículo diz que mais de 100 milhões de telespectadores são esperados só nos Estados Unidos - algo que não acontece desde 2018. Com tantos olhos em torno de Riri, a Apple Music achou que seria o momento ideal para divulgar o novo projeto da artista após o show.

Vale lembrar que, até o momento, nem Rihanna ou a produtora se pronunciaram sobre o assunto. Será que vai rolar? Seu último lançamento foi a música Lift Me Up, da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.