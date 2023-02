PSDB de Mauá e a bênção de Paulo Serra

Da Redação



03/02/2023 | 12:11



O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) e o empresário do ramo mercadista José Roberto Lourencini (PSDB), que foi candidato a prefeito em 2020, estiveram ontem no gabinete do prefeito de Santo André, para falar da chapa tucana em Mauá – Lourencini de presidente e Leonardo de vice – que irá disputar a convenção municipal, no próximo dia 11. A disputa já acontecerá sob a presidência nacional do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já afirmou que pretende dar uma oxigenada no PSDB. E, não é segredo para ninguém, que Paulo Serra é hoje um dos políticos do partido no Brasil mais próximos ao gaúcho. Nesse sentido, um apoio do prefeito andreense é visto como um bom empurrão.

Bastidores

Ainda falando em Santo André, o prefeito Paulo Serra (PSDB) seguirá hoje com a minirreforma administrativa de seu governo, iniciada no fim do ano passado. Agora, vão ocorrer as nomeações consideradas políticas. Para isso, dois vereadores passam a integrar a administração municipal: o ex-presidente da Câmara Pedrinho Botaro (PSDB) será o novo secretário de Ações Governamentais, mantendo relação direta com o Legislativo. E Professor Jobert Minhoca (Podemos) assume a Secretaria da Pessoa com Deficiência.