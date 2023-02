Palavra do Leitor

Da Redação



03/02/2023 | 12:03



Congresso – 1

‘Pacheco e Lira são reeleitos; deputados da região assumem’ (Política, ontem). Senhores Alex Manente, Fernando Marangoni, Marcelo Lima e Vicentinho, façam valer nos próximos quatro anos a confiança que os eleitores do Grande ABC depositaram em vossas senhorias em outubro.



Soraia C. Pêra - São Bernardo



Congresso – 2

A vitória do deputado Arthur Lira (PP-AL), com grande vantagem de votos na história da Câmara, só aconteceu porque ele prometeu cargos e distribuiu uns R$ 70 milhões do dinheiro de todos os brasileiros aos interesseiros deputados desta nova legislatura, que agora estão em suas mãos. Assim é fácil ser o mais votado. Acorda, Brasil!



Tania Tavares - Capital



Congresso – 3

Quando se pede urgência para soluções inadiáveis da Nação, com as contas públicas em frangalhos e pobreza em alta, passo importante foi dado na quarta, com o início ao ano legislativo, em que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) são reeleitos respectivamente como presidente do Senado e da Câmara. Com o STF iniciando seus trabalhos e o Congresso à disposição do Planalto, Lula, se tiver o devido respeito à Nação, que abandone seus discursos enfadonhos, improdutivos, e passe a trabalhar pelo desenvolvimento sustentável, econômico e social, do País. Prioritariamente aprovando reforma tributária, administrativa e um novo arcabouço fiscal. Mesmo porque, e sem desculpas, não temos mais tempo a perder.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Professores

Todas as profissões são deveras importantes, assim como seus profissionais e afetos. Não estou aqui reconhecendo os professores, ou advogando em causa própria, escrevo sim como pai e cidadão. Sei que muitos de nós temos conhecimento e reconhecimento pela dedicação dos mesmos. Os professores, como é do saber de todos, são aqueles que trazem em suas missões o imprescindível ato do ensinar. Em nossas sete cidades existem aproximadamente 6.500 professores que dedicam suas vidas e labuta à histórica arte do ensinar. E, em sua expressiva maioria, não são remunerados com méritos, reconhecimentos e tampouco com incentivo à educação e todas as suas necessidades, carências, prioridades e vertentes. O Ministério da Educação, seu ministro e seus responsáveis, historicamente, são conhecedores de absolutamente todas as adversidades dos mesmos, no Brasil. Seria prudente e muito oportuno que a gestora, Sra. Sandra Martins, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sylvio Romero, de São Caetano, usasse do sentimento de “empatia” para repensar sobre sua conduta junto aos docentes (Setecidades, dia 31).



Cecél Garcia - Santo André



Sem terra

O pesadelo para o agronegócio, um dos pilares mais fortes de sustentação da economia e da balança comercial brasileira nos últimos anos, começou novamente. Eis que nas proximidades da cidade de Americana, cerca de 150 km da capital paulista, surge um acampamento de sem terra dizendo que estão invadindo terras improdutivas. Este pessoal deve pensar que melancia dá em arvore e existe plantação de peixes. A área pertence a Usina Ester e está arrendada até 2034. Ora, o mais ingênuo e desinformado ser humano sabe que no interior de São Paulo não há terra improdutiva. O Brasil tem muitas terras improdutivas sim, e que podem muito bem ser usadas para assentamentos. Cabe ao governo federal mapear estas áreas e dar condições dignas e humanas para assentar famílias interessadas em produzir algo. Que estas iniciativas que estavam quietas nos últimos anos sejam combatidas no começo de governo, caso contrário, haverá aumento significativo de conflitos no campo.



Mauri Fontes - Santo André