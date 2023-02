Onde há fumaça...

Da Redação



03/02/2023 | 12:01



É estranhíssimo o relato do empresário Márcio Borges, dono da Top Quality Servisystem. Em descrição pormenorizada publicada na internet, ele expõe as entranhas de um nada republicano acordo que envolve diretamente o Paço de São Caetano e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A ser verdade, estaria configurada a utilização da estrutura do município, custeado por dinheiro público, em prol de uma candidatura específica no pleito de 2022. É mais uma história nebulosa para reforçar o cartel de episódios mal contados pelo chefe do Executivo são-caetanense – ele próprio processado por captação ilegal de recursos em 2016.



Conta Borges que em setembro de 2021 começou a planejar a realização de corrida esportiva em São Caetano, ideia que contou com a aquiescência do secretário de Esportes e Thiago – a proximidade de ambos pode ser atestada por postagens em redes sociais. Em 5 de julho de 2022, ele chegou a patrocinar um jantar, na Vila Prudente, Capital, com o objetivo de reunir “lideranças locais” para “ouvir” o filho de Auricchio. “Nesse dia, resolvemos participar ativamente da participação da campanha de reeleição do deputado”, revela o empresário no documento tornado público na internet. Pleito realizado e vitória do candidato confirmada, a Prefeitura encerra o diálogo com Borges e veta a realização do evento.



A história relatada pelo empresário expõe a promiscuidade da família Auricchio ao misturar interesses público e privado. A ser real, o acordo difundido por Márcio Borges enseja a abertura imediata de investigação, por parte do Ministério Público e de outros agentes fiscalizadores, para que se sejam apuradas as responsabilidades e, caso constatadas, punam-se, com rigor, as eventuais infrações à moralidade administrativa e eleitoral. As suspeitas sobre o prefeito de São Caetano têm se acentuado nos últimos tempos. Diante do acúmulo de tantos indícios de irregularidades, manter-se inerte pode gerar, no seio da sociedade, acusação de conivência. Está na hora de passar essas denúncias a limpo.