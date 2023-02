Especial: Confira bate-papo com Fundo Social de Santo André

Coluna Social



A coluna social realizou um especial de bate-papos com as presidentes dos Fundos Sociais de cada uma das cidades do Grande ABC. Ana Carolina Serra, primeira-dama, formada em direito, que em março assumirá a cadeira de deputada estadual, está à frente do Fundo de Santo André e nos contou um pouco mais sobre os planos para o social neste ano que se inicia. Confira:

Juliana Bontorim Convida - Qual o principal planejamento para 2023, em termos de campanha?

Ana Carolina - A proposta é seguir fortalecendo as campanhas existentes em Santo André, entre elas, a do agasalho, alimentos, brinquedos e vestuários, arrecadados nos eventos solidários ou através dos pontos de entregas nas lojas solidárias presentes nos quatro shoppings da cidade.

JBC - Quais serão os novos projetos?

AC - Em dezembro, demos início ao programa Cozinhalimento, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, que ao lado do Banco de Alimentos, dentro da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), passa a oferecer um equipamento com cozinha industrial. O espaço visa fortalecer a capacitação profissional na área culinária, gerando renda e viabilizando a produção e distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Cozinhalimento é o maior projeto de equipamentos de segurança alimentar instalado no país, vem para desenvolver também ações sociais e, futuramente, servir para a implantação do Bom Prato Móvel.

JBC - Existe algum número que gostaria de ressaltar do impacto que o Fundo tem causado na vida das pessoas?

AC - O andreense adotou os nossos programas e ações sociais, contribuindo na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico e social dos mais vulneráveis. Acredito que um número que exemplifica a adesão da sociedade é o conquistado neste final de ano. O Natal Solidário arrecadou 21 toneladas de alimentos, um recorde. Em 2021 foram arrecadadas 15 toneladas.

JBC - Qual o projeto de maior sucesso e qual será sua projeção?

AC - Todos são importantes, impactam positivamente a sociedade, mas o Moeda Verde é um referencial. Presente em 22 núcleos, já recolheu 870 toneladas de resíduos e entregou 174 toneladas de gêneros alimentícios. O programa foi pensado para atuar na segurança alimentar, na proteção ao meio ambiente e na geração de renda. Troca 5 quilos de recicláveis por 1 quilo de alimento fresco e uma receita de reaproveitamento.

O Moeda Verde é um programa transversal. Ele estimula os moradores a participarem da coleta seletiva, amplia a segurança alimentar, fomenta a geração de trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem e aumenta o tempo de operação no nosso aterro. Além disso, deixa os bairros mais limpos e promove economia de recursos públicos, diminuindo a quantidade de materiais aterrados e pontos de descarte irregular de resíduos nas comunidades. É o programa com escalabilidade, podendo ser implantado em municípios de diferentes tamanhos, desde a Capital ao menor município do Brasil.

JBC - Tem alguma festa programada?

AC - Os eventos solidários seguem o calendário da Prefeitura Municipal em datas temáticas. Estamos aguardando a finalização do calendário anual.

JBC - Quanto tempo trabalha com social? Fale um pouco da sua paixão pela área e seu maior desejo em 2023.

AC - O social sempre esteve presente na minha vida, pessoal e profissional. Adulta, tive a oportunidade de ampliar essa atuação. Como advogada e professora universitária atuei no Direito Previdenciário, sou Mestre em Direito das Relações Sociais. Em 2017, quando eu e o Paulo Serra assumimos a administração de Santo André, tive a oportunidade de ampliar os programas sociais, impactando positivamente um número maior de pessoas. O meu desejo para 2023 é que tenhamos oportunidades para quem mais precisa. Que os programas sociais possam atingir um maior número de pessoas, mas que essas tenham a possibilidade de prover o seu sustento e de suas famílias, através de inserção econômica e social.