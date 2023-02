Casal suspeito de assaltar taxista é preso pela GCM em Diadema

Da Redação



03/02/2023



A GCM (Guarda Civil Muncipal) de Diadema deteve, na noite da última quarta-feira (1º), um casal suspeito pelo roubo de um veículo na Avenida Nicola Imparato, entrada principal ao Sítio Joaninha, Zona Sul da Cidade.



Os agentes faziam ronda pela região quando foram abordados por um motorista de táxi, que relatou ter sido roubado por um casal armado pouco antes. A equipe intensificou o patrulhamento pelo bairro e identificou o veículo que havia sido roubado. O casal acusado do crime não parou aos comandos da GCM e tentou fugir. Eles perderam o controle do carro e colidiram com um poste na Estrada dos Alvarenga, em São Bernardo. Os agentes anunciaram a prisão da dupla em flagrante.



Os suspeitos passaram por atendimento da equipe do Samu, que prestou os primeiros socorros, foram detidos na sequência e encaminhados ao 2º DP de São Bernardo.