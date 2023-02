Audiência de aposentado que matou vizinho por barulho em São Bernardo será em março

Heitor Mazzoco



03/02/2023 | 10:23



O juiz da Vara do Júri de São Bernardo, Fernando Martinho de Barros Penteado, marcou para o dia 28 de março próximo audiência de debate, instrução e julgamento do homem que atirou na cabeça de um vizinho por causa de barulho por fogos de artifício. O caso ocorreu no dia 2 de janeiro deste ano, em São Bernardo.



Na última semana, o magistrado reiterou o recebimento da denúncia depois de a defesa tentar soltura do réu Mário D’Amore Junior. A defesa alega bons antecedentes do engenheiro aposentado e necessidade de medicação diária. Há ainda, segundo os autos, que o tiro disparado possa ter sido acidental. O juiz também determinou o recolhimento do celular da irmã da vítima Francisco Nicolás Lopes Filho, que teria gravado momentos antes de o crime ocorrer.



Na quarta-feira (1º), o Ministério Público se manifestou no sentido de manter a prisão de D’Amore Junior. “Há indícios veementes de autoria, conforme os elementos probatórios até agora produzidos, tendo sido praticado delito gravíssimo e que torna evidente a periculosidade do acusado. Tratando-se, portanto, de delito concretamente grave, a prisão se justifica para resguardo da ordem pública, evitando-se a repetição de condutas delitivas”, disse em trecho da manifestação o promotor Francisco Elmidio Sabadin dos Santos Talaveira Medina.



De acordo com o promotor, não há motivo para transformar a prisão em medida cautelar, como prevê o artigo 319 do CPP (Código Processo Penal). “Por todo o exposto, são insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão diante da gravidade dos fatos praticados, da periculosidade do denunciado e do risco à instrução processual. Assim, mantidos os requisitos legais e os fundamentos da decisão sem que tenha havido qualquer alteração fática, manifesto-me pela manutenção da prisão preventiva do réu”, afirmou.



RELEMBRE O CASO

Mário D’Amore Junior atirou em Francisco Nicólas Lopes Filho, que estava soltando fogos de artifício na rua. O tiro, segundo a perícia, atingiu a cabeça da vítima. D’Amore Junior teria se irritado com o barulho por causa dos animais de estimação. De acordo com familiares da vítima, os fogos eram em comemoração pela melhora de saúde da mãe da vítima, que superou um câncer.