Ela cresceu! Vanessa Hudgens está noiva de astro do baseball

03/02/2023 | 10:10



O tempo realmente voa! Quem lembra de Vanessa Hudgens no auge de seus 18 aninhos de idade ao viver Gabriella Montez em High School Musical vai ficar de queixo caído com essa novidade. A atriz, hoje com 34 anos, está noiva do astro de baseball Cole Tucker, que tem 26.

Pois é! Segundo informações do site norte-americano TMZ, fontes próximas ao casal contaram que o pedido foi feito no final de 2022, mas eles não deram detalhes de quando ou onde tudo aconteceu.

Os dois estão juntos desde 2020 e vivem trocando declarações de amor nas redes sociais.

Lembrando que antes de Cole, Vanessa viveu um romance de oito anos com o ator Austin Butler, que recentemente deu vida a Elvis Presley na cinebiografia do cantor.

Felicidades aos pombinhos!