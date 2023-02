Artifact: conheça a nova rede social criada por cofundadores do Instagram

Tamara Sanches

Do 33Giga



03/02/2023 | 09:55



O sucesso do Instagram não foi suficiente para que Kevin Systrom e Mike Krieger parassem de criar. Os cofundadores de uma das redes sociais mais acessadas do mundo estão desenvolvendo o novo aplicativo Artifact, que promete aprimorar a experiência de leitura dos usuários, uma vez que o feed de notícias é focado em textos.

Ainda não há data definida para o lançamento. No entanto, quem tem interesse em participar dos testes da versão beta pode se inscrever em uma lista de espera divulgada nesta semana.

Semelhanças com o TikTok

A fim de conquistar a preferência do público neste novo projeto, Systrom e Krieger analisaram a inteligência artificial do TikTok. O aplicativo chinês não leva muito em consideração o número de seguidores para a entrega dos vídeos. Na realidade, prefere focar nas preferências dos usuários. Portanto, o Artifact seguirá a mesma lógica para a distribuição dos textos.

Outras características do Artifact

A partir do momento em que a novidade for lançada, os algoritmos irão priorizar as publicações com maior tempo de leitura. Os outros recursos do aplicativo não serão diferentes das demais redes sociais de sucesso: haverá, por exemplo, a possibilidade de fazer comentários e trocar mensagens privadas.

De acordo com Systrom, o Artifact agirá para combater fake news, preocupando-se com a veracidade e qualidade das informações divulgadas. Os meios de comunicação que participarão da etapa de testes ainda não foram divulgados.