Renata Vasconcellos chora ao vivo com homenagem à Gloria Maria

03/02/2023 | 09:11



Gloria Maria morreu na manhã da última quinta-feira, dia 2. A Rede Globo confirmou que a causa da morte foi metástase do câncer de pulmão que ela enfrentava há anos.

A jornalista deixou o Brasil inteiro de luto, com muitos famosos usando as redes sociais para fazer homenagens ou até se pronunciando na televisão ao vivo.

Na noite do mesmo dia da morte, a jornalista Renata Vasconcellos se emocionou ao vivo ao falar da grande estrela do jornalismo brasileiro. O Jornal Nacional havia acabado de exibir uma reportagem com os grandes feitos da apresentadora, e Renata não conseguiu conter a emoção, mal conseguindo terminar de falar:

- Está vendo, Gloria? Ela está vendo. Nós todos, colegas da Gloria, temos a consciência de que nenhuma homenagem? Eu estou emocionada, desculpa! Nenhuma homenagem estaria à altura do que ela representa pra gente. Mas a gente tentou.