Após ganhar a Prova do Líder, Gustavo define alvos e passa noite embaixo do edredom com Key; veja o que rolou na madrugada do BBB23

03/02/2023 | 09:11



E a casa do BBB23 tem uma nova liderança! Depois de uma eletrizante Prova do Líder, que exigia dos brothers muito equílibrio de habilidade, Gustavo levou a melhor e se tornou o novo líder da casa. E foi logo aí que as polêmicas que movimentaram a noite começaram, porque o Cowboy não agradou a todos ao montar o seu VIP.

As escolhas do novo líder foram: Key Alves, Cristian, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Cezar e Marvvila. Deixando de fora, portanto, Domitila, que estava recebendo atendimento médico no momento, após ter se machucado na prova. E Sarah, que apesar de fazer parte do Quarto Fundo do Mar, acabou ficando de fora da contagem de Gustavo.

Ao voltar para casa, Domitila ficou chateada ao descobrir que estava na Xepa.

- Eu não vou aguentar mais uma semana na Xepa com esse pé, não, desabafou ela.

- Você aguenta. Lembra o que você falou para mim? Se tiver que passar por isso, não vai ser. Relaxa, aconselhou Key.

Enquanto isso, Fred Nicácio logo pensou em uma forma de aproveitar a situação de Sarah. Durante conversa, o brother sugeriu que a amiga sabotasse o outro grupo.

- Você tem que sabotar o jogo deles porque eles não sabem viver na Xepa.

Enquanto isso, nos pensamentos do Líder

Gustavo já chegou na liderança traçando estratégias. Portanto, é óbvio que o primeiro passo foi definir seus alvos. Em conversa com Key, ele desabafou:

- Não sei se eu coloco o Gaga [Bruno] ou a Tina.

Key então pergunta qual seria sua justificativa para votar nos dois. E ele explica seu voto em Tina:

- O jeito que ela fala com as pessoas, grossa. Ela nunca fez nada pra mim, mas eu não tenho afinidade com ela.

Para fechar a noite, o casal movimentou o edredom no Quarto do Líder e deu o que falar na web.