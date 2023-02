Prestes a começar maratona de Carnaval, Claudia Leitte dá entrada no hospital para fazer lipoaspiração

03/02/2023 | 09:10



Parece que Claudia Leitte está dando os últimos retoques antes de exibir o corpão no Carnaval 2023. Isso porque, segundo Fábia Oliveira, na última quinta-feira, dia 2, a cantora foi internada no Hospital Saint Peter, em São Paulo, para realizar uma lipoaspiração.

De acordo com uma fonte da colunista, apesar da artista estar magra, ela ainda decidiu fazer o procedimento prestes a começar a maratona de blocos na Bahia.

E tem mais! Um grande esquema de segurança foi montado no hospital para que nenhuma informação vazasse, mas, segundo a jornalista, já se sabe que Claudia não poupou simpatia na unidade e terá alta ainda nesta sexta-feira, dia 3. Sendo que no próximo sábado, dia 4, deve se apresentar no pré-Carnaval de São Paulo.