Tenente-coronel Vlamir pode ser nomeado coronel nesta sexta (3)

Da Redação



03/02/2023 | 09:07



O tenente-coronel Vlamir Luz Machado, comandante do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), responsável por São Bernardo e São Caetano, está entre os cotados para assumir uma das duas vagas para coronel que serão designadas pelo governo do Estado, possivelmente nesta sexta-feira (3).



No segmento do policiamento militar, incluindo a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o nome de Vlamir é visto com boa perspectiva para subir de patente. Caso, de fato, Vlamir seja nomeado coronel da Polícia Militar, há a possibilidade de que ele possa também ser indicado para assumir o comando do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana-6), responsável pelo policiamento de todo o Grande ABC.



O vereador de Santo André Rodolfo Donetti (Cidadania), que atuou com Vlamir na PM, esteve na quarta-feira com o tenente-coronel e afirmou que, caso a nomeação seja confirmada, seria uma grande conquista para a região. “Foi um privilégio ter sido comandado por ele, uma pessoa extraordinária, generosa e um grande profissional. Ele sempre trabalhou pela população e defendeu o Grande ABC”, afirmou.