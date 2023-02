Empresário afirma que foi prejudicado pelo prefeito Auricchio em São Caetano

Da Redação



03/02/2023 | 09:01



O empresário Márcio Borges, proprietário da empresa Top Quality Servisytem Ltda, que é organizadora da Meia Maratona de São Caetano, acusa a gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) de tê-lo prejudicado ao vetar, em cima da hora e sem justificativa, a realização da corrida, marcada para o próximo dia 12.



Além disso, ela afirma, em comunicado oficial publicado na página da corrida, que patrocinou evento, em julho do ano passado, para a campanha do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que é filho do prefeito e foi reeleito, no bairro Vila Prudente, na Capital. A questão é que não há qualquer doação do tipo, ainda que de pessoa física, na prestação de contas do parlamentar, enviado à Justiça Eleitoral.



No documento de esclarecimento aos que se inscreveram na corrida de São Caetano, a equipe da prova explica com detalhes tudo o que aconteceu desde o início das tratativas para a a realização de uma corrida de rua na cidade, que começou em setembro de 2021. Em setembro do ano passado, a empresa resolveu pedir autorização para a meia maratona, que seria em dezembro. Passadas as eleições do ano passado, com a vitória de Thiago, foi colocado no ar o site da prova e foram abertas as inscrições. No dia 5 de outubro, a Secretaria de Esportes convoca a empresa de Márcio Borges para definir percurso e o valor da contribuição ao Fundo de Apoio ao Esporte de Sao Caetano, como contrapartida.



Em novembro, uma nova reunião, quando a Prefeitura pediu para adiar a prova para 12 de fevereiro e pediu que novo ofício fosse protocolado. Em dezembro, a Secretaria de Esportes apenas pediu para alterar teor do texto enviado aos atletas sobre a prova, mas não falou nada sobre possível suspensão.



Segundo o empresário, somente no dia 11 de janeiro é que a Secretaria de Esportes mandou e-mail simplesmente informando que a corrida não seria realizada e que iriam informar a população nas redes sociais. Naquele dia, foi postado na página virtual da Prefeitura a informação da não liberação da corrida, alegando “inviabilidade operacional e falta de credibilidade da organização”. Internautas pediram, então, mais esclarecimentos sobre o que significava a tal “inviabilidade” e detalhes sobre o que chamaram de falta de credibilidade, Não houve respostas do governo. No comunicado, a Top Quality diz que a Prefeitura “simplesmente nos jogou aos leões”.



A empresa disse que procurou o Procon para esclarecer as providências tomadas e a disposição em devolver os valores pagos aos que já estão inscritos. Auricchio e Thiago aparecem com frequência nas redes sociais de Márcio Borges, que também diz ser dono de um jornal na Vila Prudente. A última imagem com o chefe do Executivo nas redes sociais foi em agosto do ano passado, durante a abertura da Festa Italiana de São Caetano. Auricchio também aparece em outra postagem em abril. Em março, o empresário mostra visita ao escritório político de Thiago Auricchio, com foto ao lado do parlamentar.



O Diário procurou o empresário Márcio Borges, o deputado estadual Thiago Auricchio e a Prefeitura de São Caetano para falar sobre o assunto, mas não obteve resposta.