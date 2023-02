Netflix vai impedir compartilhamento de senhas; saiba como

Tamara Sanches

Do 33Giga



03/02/2023 | 08:55



Quem usa a Netflix por meio do login de familiares ou amigos está com os dias contados na plataforma. Afinal, o serviço de streaming atualizou os Termos de Uso e anunciou que deve adotar ações mais rigorosas para impedir o compartilhamento de senhas. A novidade passará a valer no fim do mês de março nos Estados Unidos e ainda não têm data para chegar ao Brasil.

Entenda a estratégia

Os novos termos funcionarão por meio de dados como endereço de IP, atividade da conta e ID de celulares, computadores e smart TVs. A ideia é garantir que o serviço seja compartilhado apenas por pessoas que moram no mesmo endereço.

A Netflix exigirá que os usuários se conectem à mesma rede Wi-Fi da conta principal, no máximo, a cada 31 dias. Aparelhos que não seguirem esta regra terão seu acesso bloqueado – e o problema poderá ser resolvido apenas pelo suporte da plataforma. No caso de viagens, será possível solicitar um código para acesso em outra rede durante um período de sete dias consecutivos.

Caso a plataforma entenda que um determinado usuário está tentando acessá-la de outro local, ele será impedido de aproveitar a conta. Além de bloquear a ação, a Netflix fará um redirecionamento para o cadastro de novos assinantes.

Valor da assinatura

Se você foi pego de surpresa com a mudança em relação ao compartilhamento de senhas, talvez esteja interessado em saber o valor a ser pago para consumir os conteúdos da Netflix.

O plano básico e com anúncios, que permite apenas um acesso, custa R$ 18,90, com resolução de 720p e sem acesso a downloads. O valor do plano padrão, para dois acessos simultâneos, é de R$ 39,90, com resolução de 1080p e downloads liberados. Já o plano premium conta com a possibilidade de quatro acessos ao mesmo tempo e a qualidade 4K+HDR por R$ 55,90.