Vini Jr. alcança jogo 200 pelo Real Madrid com gol e vitória sobre o Valencia

02/02/2023 | 19:30



O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 0 nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, e impediu que o Barcelona consolidasse uma vantagem de oito pontos na liderança. O triunfo do time comandado por Carlo Lancelotti no Santiago Bernabéu foi construído com gols de Vinícius Júnior e Asensio, ambos no segundo tempo. Para o atacante brasileiro, foi um dia especial, pois alcançou a marca de 200 jogos vestindo a camisa do Real. Além disso, o gol desta quinta foi o seu 50º pelo clube.

Vice-líder da liga nacional, a equipe merengue chegou aos 45 pontos, cinco a menos que o Barcelona, que foi a campo na quarta-feira, também para repor jogo da 17ª rodada, e venceu o Betis por 2 a 1. Derrotado pelo Real, o Valencia está na 14ª posição, com apenas 20 pontos.

O primeiro tempo não foi dos mais empolgantes para os torcedores presentes no Santiago Bernabéu. Após começar o jogo com intensidade, ao levar perigo com finalizações de Asensio na primeira metade, o time de Madri não mostrou seu habitual repertório de jogadas ofensivas. Apesar de ter controlado a posse de bola e não sofrer muitos riscos, terminou o primeiro tempo devendo uma atuação melhor, e ainda perdeu o zagueiro Éder Militão, que reclamou de dores e foi substituído por Carvajal.

O Real Madrid voltou mais incisivo para o segundo tempo e precisou de dez minutos para balançar a rede duas vezes. O primeiro gol saiu aos seis, após uma bomba dispara por Asensio da entrada área. Pouco depois, aos nove, Vinícius Júnior correu muito rápido pelo lado direito do ataque, do meio de campo até a área, onde tocou com calma na bola para vencer o goleiro Mamardashvili.

Vini foi protagonista de outro lance importante para a definição do resultado. Aos 26 minutos, ele levou um chute do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, que foi expulso imediatamente pelo árbitro. Vinicius se irritou e foi para cima do compatriota, assim como Camavinga, mas não foram punidos.