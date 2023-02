A casa bandeirista. O Museu Barão de Mauá. Estudo e diagnóstico. Piracicaba presente. Imagem diferenciada 1

Ademir Medici



02/02/2023 | 19:01



O mais importante equipamento histórico-cultural de Mauá passa por um processo de análise com vistas à sua futura restauração

Trata-se de um projeto, primeiro passo para o início das obras de restauro da Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá, a casa bandeirista do título. “Memória” sempre fica com um passo atrás quando órgãos governamentais divulgam projetos de obras públicas. O exemplo clássico é o projeto do Paço Municipal de Santo André. Quase uma dezena de projetos ao longo do século XX, todos geralmente custosos ($), o que levou anos e anos, até que o Paço fosse erigido.



Neste caso do Museu de Mauá, há um diferencial: as fotos feitas, altamente profissionais, de bom gosto, de ângulos diferenciados, como a foto de hoje a ilustrar a página – amanhã a gente mostra uma segunda foto, interna, diferenciada também.

Outro fator a chamar a atenção é o cuidado como o projeto está sendo divulgado, minucioso, e com um contato direto conosco do jornalista responsável, Rafael Bitencourt.



Claro está que a notícia vem toda recheada com nomes de empresas, técnicos e autoridades envolvidas, sempre com a preocupação de não esquecer ninguém, de não melindrar este ou aquele. Faz parte, para o que passamos por cima.

Consultamos fontes em Mauá há anos envolvidas com os projetos de construção da memória. E há, entre esses profissionais de carreira, uma esperança de que, finalmente, a sede do Museu Barão de Mauá seja cuidada como deve e merece. Esperança com gosto de desejo, de torcida. Torcemos com as nossas fontes.

O PROJETO

Iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura. O projeto foi contemplado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural. Realização: Engenho Cultural Assessoria e Consultoria (Vila Rezende, Piracicaba), em parceria com Largo Arquitetura (bairro Nova Piracicaba, Piracicaba (SP). Serviços: levantamento cadastral, Idealização de desenhos referentes à construção do edifício, registros fotográficos, oficinas, aulas de campo e visitas guiadas, comunicação.



Início: outubro de 2022.

Finalização: setembro de 2023.

Custo: não divulgado.

HISTÓRICO – O jornalista Rafael Bittencourt traz um texto bem interessante sobre o histórico da casa que abriga o museu de Mauá, o qual será focalizado amanhã aqui em “Memória”.

Crédito da foto 1 – Largo Arquitetura/divulgação

DO ALTO. A casa bandeirista do Museu Barão de Mauá e o seu entorno na Vila Guarani: nasce um projeto, que ele resulte em obras efetivas de restauração e preservação do imóvel

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 2 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8299

MANCHETE – Autolatina aceita relançar o Fusca sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Sugerido pelo presidente Itamar, o relançamento do veículo popular VW exigiria a contratação de 800 a mil operários para a fábrica em São Bernardo.

Lembrando: Autolatina foi o resultado da holding que por alguns anos controlou a Volkswagen e a Ford.

Hoje a Ford já se despediu e o Fusca, um capricho do ex-presidente, deixou de ser fabricado.

CULTURA & LAZER – Sandro Borelli exibe sua dança premiada em São Paulo. Eleito pela APCA como coreógrafo revelação de 1992, o bailarino andreense iria se exibir no Centro Cultural São Paulo.

Crédito da foto 2 - Banco de Dados/divulgação

NO PALCO. Sandro Borelli (à direita) e Miriam Druwe: emprego da força física para versões de clássicos como Lago dos Cisnes



SANTOS DO DIA

¦ Apresentação do Menino Jesus

¦ Nossa Senhora das Candeias ou da Candelária

¦ Nossa Senhora dos Navegantes

HOJE

¦ Dia Mundial das Zonas Úmidas

¦ Dia do Agente Fiscal

Em 2 de fevereiro de...

1903 – Falece, em Ribeirão Pires, David Ellis, da firma Holworthy Ellis & Companhia.

¦ Em São Paulo, no domingo, 1º de fevereiro, era apresentado um novo esporte, o baseball, no campo da Light, com jogadores do CA Light e do CA Paulistano.

¦ Entrava em cartaz, no Teatro Santana, “O Conde de Monte Cristo”, com a Companhia Dramática diuas Bras, do Teatro Recreio (RJ).

1923 - Nascia em Itápolis, SP, Geraldo Milani, futuro industriário, comerciante, vogal da Justiça do Trabalho e vereador de Santo André.

1958 - Quatro mil pessoas assistiam à festa promovida pelo Clube Atlético Pirelli quando da inauguração do novo gramado do seu campo de futebol, em Santo André.

1978 – Clube de Campo do ABC, em Santo André, apresenta a decoração dos seus salões para o Carnaval.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itu. Fundado em 1657, quando se separa de Santana de Parnaíba.

¦ E mais: Nova Crixás (GO), Olivença (AL), Paranatama (PE), Tapira (PR) e Xavantina (SC).