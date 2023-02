Mãe envia chuteira com palmilha recheada de drogas para o filho preso em Santo André

Pamela Cadamuro



02/02/2023 | 17:29



Os agentes da unidade prisional de Santo André apreenderam, nesta quinta-feira (2), um par de chuteiras enviado pela mãe a um dos detentos que cumpre pena no local. O calçado não tinha apenas a finalidade de ser usado para jogar futebol. As palmilhas estavam ''recheadas'' com uma droga sintética conhecida como M4.

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o pacote enviado por correspondência passou pelo procedimento de revista mecânica realizado com o aparelho de raio-x quando os funcionários desconfiaram do conteúdo. Eles abriram a caixa e encontraram, dentro das palmilhas da chuteira, seis cartelas do entorpecente, que tem um efeito potencializado ao da maconha.

As drogas o par de tênis foram apreendidos e um boletim de ocorrência foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André.