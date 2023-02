Vereador Zé Antônio assume a secretaria de Saúde de Diadema

Da Redação



02/02/2023 | 17:19



O vereador Zé Antônio assumiu, nesta quinta-feira (2), a secretaria de Saúde de Diadema. A então chefe da Pasta, Dra. Rejane Calixto, deixa a cadeira para se tornar assessora especial da prefeitura e terá a missão de estreitas as relações do município com o Governo Estadual e Federal.

O novo secretário está em seu quinto mandato como vereador na cidade. É advogado e foi secretário de Educação entre 2005 e 2008, com conquistas importantes para a cidade, como a chegada da Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo), segundo a prefeitura.

Em sua trajetória, Rejane já havia trabalhado diretamente com dois ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: o ministro da Fazenda Fernando Haddad e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de já ter atuado na Prefeitura de São Paulo e manter o diálogo com gestores do governo estadual, o que definiu a escolha. O prefeito de Diadema José de Filippi Júnior disse que esse fator será importante para a cidade. “A experiência e relacionamento que a Dra. Rejane tem com ministros do presidente Lula serão importantíssimos para Diadema conquistar recursos federais. Dra. Rejane deu imensa contribuição a Diadema como secretária de Saúde e terá importância ainda maior como essa ponte com o Governo Federal e com o Governo do Estado”, disse.