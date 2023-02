Brenda Paixão abre pedido de medida protetiva contra Matheus Sampaio

02/02/2023 | 16:11



O relacionamento entre Brenda Paixão e Matheus Sampaio chegou ao fim em outubro de 2022. Mas agora a influenciadora digital entrou com um pedido de medida protetiva para preservar sua segurança, já que, de acordo com informações da assessoria de imprensa de Brenda, Matheus teria descoberto que a influenciadora seguiu com a vida e perdeu o controle, a deixando bem assustada com a possessividade que teria sido apresentada.

O que acontece foi que o rapaz descobriu que a influenciadora ficou com João Zoli após um show da Anitta, não gostando nada do fato. Então, com receio do que poderia acontecer, Brenda abriu um boletim de ocorrência contra o ex-amado.

Matheus, por sua vez, prefere não falar diretamente sobre o assunto, mas na noite da última quarta-feira, dia 1º, foi aos Stories e falou sobre seu estado físico e mental, sem deixar claro se estava realmente falando sobre Breda:

- Não tava sabendo, tô sabendo agora e de verdade, nem vou me pronunciar porque isso não condiz. E uma outra coisa, não vou estragar mais nada porque meu objetivo nem é esse, mas se eu me pronunciar mesmo não vai ficar para ninguém. Mas eu vou falar no momento certo, vou tentar me entender antes porque não quero guerra.

Já no dia seguinte, com a cabeça mais fria Matheus falou:

- Agora de cabeça mais fresca, botei minha cabeça no lugar... tá todo mundo me perguntando se eu to bem. Fisicamente eu to bem, mentalmente ninguém ficaria bem com uma situação dessa. Não digo hoje, mas no decorrer da semana talvez eu venha me pronunciar sobre isso. Preciso de um tempo para avaliar se vale vir falar, mas se não valer também eu venho explicar o motivo.

A assessoria de Matheus não respondeu até o momento para dar detalhes sobre a história.

Vale lembrar que mesmo antes de entrar para o confinamento e vencer o Power Couple Brasil com Matheus Sampaio, Brenda Paixão viveu diversos desentendimentos e polêmicas durante outro reality show, o Brincando com Fogo Brasil. Os dois saíram do programa da Record com uma super sintonia. Meses depois, Matheus decidiu pedir a ruiva em noivado na frente de nada mais, nada menos, que Demi Lovato e eles viviam o maior love. Mas, infelizmente, não deu certo e eles deram um tempo na relação.