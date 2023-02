Henrique Fogaça se afasta da próxima temporada do MasterChef Brasil

02/02/2023 | 16:10



Nesta quinta-feira, dia 2, Henrique Fogaça anunciou que vai fazer uma pausa no MasterChef Brasil. O jurado compartilhou em seu Instagram uma foto com Érick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, que vai ficar em seu lugar na próxima temporada do reality. Na legenda, o chef contou que está se afastando por motivos pessoais:

Bom dia, meus amigos e amigas, segue um comunicado muito importante. Mas não se preocupem ?. Logo logo estarei com todos vocês no MasterChef Profissionais e MasterChef +. O MasterChef para mim tem sido mais que um programa, é uma família, e faz parte da minha vida, e sou muito grato por tudo que vivo com essa grande família. Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve. Aproveito também para tornar público meu agradecimento à emissora BAND e Marisa Mestiço, que entenderam a necessidade de uma pausa nesse momento. Por fim, dou as boas-vindas ao Rodrigo Oliveira, sinta-se acolhido, chef. Com amor, Henrique Fogaça.

Na conta oficial da Band no Twitter, a emissora se posicionou e contou a novidade para os fãs do programa. O novo jurado é Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, em São Paulo, e que já participou duas vezes do MasterChef como convidado.