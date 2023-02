Raul Gil dá entrada em hospital de São Paulo

02/02/2023 | 15:11



O apresentador Raul Gil deu um susto em todos na última quarta-feira, dia 1º. De acordo com informações do jornal Metrópoles, o apresentador de 85 anos de idade foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para passar por um procedimento no estômago. A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação ao veículo.

O SBT afirma que o apresentador deu entrada no hospital para passar por uma endoscopia e deixará o local nesta quinta-feira, dia 2.

Procurada, a assessoria de imprensa do hospital afirma não ter informações sobre o assunto, enquanto a assessoria da emissora não foi encontrada até o momento da publicação desta matéria para dar detalhes sobre o caso.