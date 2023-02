No BBB23, enquanto Key Alves e Gustavo movimentam edredom, Cara de Sapato revela que não pretende engatar romance com Amanda

02/02/2023 | 15:10



Festa que é festa sempre rende muito no BBB23, não é mesmo? E na madrugada desta quinta-feira, dia 2, não foi diferente com a comemoração pela liderança de Cara de Sapato. Teve conversa sobre o jogo, como sempre, mas também muitas pessoas curtindo demais os momentos menos tensos do reality show. Para que tenha ideia, alguns brothers movimentaram o edredom, outros disseram que não pretendem se relacionar dentro da casa, enquanto alguns ainda trocaram beijo triplo. Quer saber tudo o que rolou?

Começando pelas conversas sobre o jogo, Sarah Aline e Ricardo resolveram fazer um combinado: vão alertar um ao outro quando estiverem na mira dos grupos.

- Se você for alvo do meu grupo eu vou te avisar mil anos antes, diz o biomédico.

- Eu também. Mas, me ouve, isso tem que ser um segredo universal. Você não pode falar. Você promete?, avisa Sarah.

- Eu não vou prejudicar você, concorda Ricardo.

Depois, MC Guimê também entrou na conversa, quando a psicóloga comenta sobre a formação do último paredão.

- Por jogo, sendo muito sincera, eu achei uma burrice te colocar no último paredão. Burrice. Por estratégia, não acho que você sairia. Nem com o Gabriel, nem com outra pessoa nesse segundo paredão. E uma coisa que eu falei desde o começo: eu não acho que você era o líder do grupo. Não porque eu não acredito no seu potencial, mas porque tem gente para caramba com personalidade, avalia a psicóloga.

- Não tem líder no nosso grupo, não existe isso, diz o cantor.

- E você tem uma postura que você ouve as pessoas, conclui a sister.

Inclusive, falando sobre perdão, Bruna Griphao e Domitila Barros também conversaram sobre a relação das duas na casa mais vigiada do Brasil. A modelo e ativista pede perdão à atriz por uma atitude que ela tomou e se arrependeu.

- Eu te peço perdão por ter te magoado. E eu te digo de coração, Bruna, que eu quero viver com você uma irmandade, diz Domitila Barros.

- Posso te falar uma coisa? Mesmo que a gente brigue de novo, não debocha, por favor. Quando você debocha, eu vejo um lado em você..., pede Bruna.

- E esse lado existe, mas eu tenho que me controlar com as pessoas que eu me importo, e deixar para as pessoas que não importam, responde a modelo.

- Desdém, deboche, esse olhar de arrogância. Eu tenho muito medo de me tornar uma coisa com você que não vai ter volta, rebate Griphao.

Agora falando sobre a parte mais leve da festa, depois de muita dança e brincadeira, rolou selinho triplo. Gabriel Santana e Sarah Aline estão na pista de dança, quando Fred Nicácio se aproxima e abraça os dois. Eles cantam a música AmarElo, de Emicida, e Gabriel Santana exclama:

- Beijo triplo!

Os três, então, se beijam e comemoram. Depois de dar um selinho em Sarah Aline e Gabriel Santana, Fred Nicácio abraça o brother e caminha em direção à pista de dança.

- Este ano eu estou mais diva do que nunca, diz o médico. Em seguida, os dois dão um selinho. Mais tarde, Fred Nicácio está deitado no sofá próximo à pista de dança, quando Gabriel Santana se aproxima do brother e rebola. O médico faz um comentário, e Gabriel Santana rebate:

- Sabe qual é a droga? Nós dois somos ativos, ao que o médico responde:

- Dois ativos também sabem brincar. Nunca deixei de ficar com nenhum ativo por causa disso.

Casais

Nem tudo foram flores para os casais - ou possíveis casais - nesta festa, no entanto. Mesmo o público shippando um romance entre Cara de Sapato e Amanda, o lutador parece que está cada vez mais distante de se envolver com a sister. Em um papo dele com Cezar Black, os dois falaram que têm pessoas esperando por eles lá fora. Xiiii...

- Estou muito tranquilo aqui dentro, disse Cezar.

- Também tenho um pessoal lá fora que tenho que resolver um negócio. Aí é f***. Não queria mesmo, não. Só queria algo aqui se eu entrasse e me apaixonasse por alguém loucamente, disse Sapato.

Mas se você pensa que acabou por aí, está muito enganado. Teve também muita movimentação de edredom entre Key Alves e Gustavo. Após conversas picantes durante a festa, o casal fica juntinho no Quarto Fundo do Mar, enquanto outros brothers dormem. Depois de amassos na cama e de papos mais calientes, os dois se cobrem e agitam o edredom. Mais cedo, Key Alves disse para Gustavo que não teria nenhum problema em fazer sexo dentro do BBB23. Eita!

E o edredom também foi amigo de Sarah Aline e Ricardo, que trocaram carícias no Quarto Deserto quando terminou a festa do líder. Será que temos um novo casal surgindo?