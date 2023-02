Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition tem lançamento marcado para 10 de fevereiro

Da Redação, com assessoria

A Realme anuncia o primeiro smartphone da marca em parceria com a Coca-Cola. O modelo Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition será lançado em 10 de fevereiro. A versão, no entanto, estará disponível apenas em mercados selecionados: Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas.

Esta versão personalizada do smartphone apresenta elementos de design clássicos da Coca-Cola. A traseira assimétrica 70/30 destaca o logotipo da marca com três pontos pretos e sete pontos vermelhos, tornando o desenho instantaneamente reconhecível. O processo de imitação de metal fosco, por sua vez, oferece o toque elegante do alumínio, enquanto o mantém resistente a arranhões e impressões digitais.

Em termos de configuração, o celular apresenta o processador Snapdragon 695 5G, bateria de 5.000 mAh e interface Realme UI 4.0 de fábrica. Além disso, oferece 8 GB de armazenamento e 8 GB de RAM dinâmica e até 1 TB de memória externa.

O Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition já pode ser reservado gratuitamente no site oficial da marca na Índia, com 6 mil unidades limitadas globalmente. Os usuários que reservarem com sucesso o smartphone de edição limitada receberão um cartão de número limitado personalizado e exclusivo.